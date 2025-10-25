„Amikor megkaptam a felkérést, először azt hittem, hogy ez valami vicc” – így élte meg Curtis saját fellépését a Békemeneten, október 23-án

Hatalmas megtiszteltetésként élte meg Széki Attila „Curtis”, hogy előadhatott Radics Gigivel együtt „Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb, nemzeti ünnepén”, október 23-án. A rapper szerint Demjén Ferenc dalait feldolgozni önmagában is hatalmas megtiszteltetés, hiszen „egy ikonról” van szó.

„Amikor megkaptam a felkérést, először azt hittem, hogy ez valami vicc” – erről beszélt finoman viccesen Széki Attila Curtis egy, az Index által szemlézett interjúban, amikor arról beszélt, hogyan fogadta a felkérést az október 23-ai ünnepségen és Békemeneten való előadásra. Hozzátette, elképesztően megtisztelőnek tartja, hogy az ország egyik legnagyobb ünnepén Radics Gigivel előadhatták Demjén Ferenc legendás, „Szabadság vándorai” című dalát.

„Az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb, nemzeti ünnepén, az ’56-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa”

– mondta Curtis, aki arról is beszélt, Demjén Ferenc dalát feldolgozni önmagában is hatalmas megtiszteltetés, hiszen „egy ikonról” van szó. Curtis október 23-ai előadásáról Orbán Viktor is megosztott egy videót szombaton.

„A Békemenet legjobb dumája. Köszönjük, Attila!”

– írta Orbán Viktor a videóhoz.

Kiemelt kép: Curtis (Széki Attila) énekel az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)