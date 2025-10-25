A Békemenet legjobb dumája. Köszönjük, Attila! – Curtis előadásáról osztott meg videót Orbán Viktor

Reels-videót posztolt Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki Békemenetről, Széki Attila „Curtis” ünnepi előadásának egy részletéről.

A miniszterelnök a videóhoz kiajánló szövegnek azt írta:

„A Békemenet legjobb dumája. Köszönjük, Attila!”

A miniszterelnök által megosztott videóban Curtis rappel Radics Gigi énekesnő mellett a színpadon: „Szabadság vándora, rajtam az út pora. Szívemben hazám nem egy üres szálloda. Vigyen a szél bárhova a bölcsömtől a síromig, büszke leszek mindig arra, hogy bennem magyar vér folyik. Teszem, mit szívem diktál, engem az Úr ki bírál. Melletted állok, mindig ott leszek , ha engem hívnál.”

Több százezren vonultak az utcákra október 23-án Budapesten, a nemzeti ünnep alkalmából tartott Békemeneten, amelyről a nemzetközi sajtó is beszámolt. A külföldi lapok Orbán Viktor üzenetét, a béke fontosságát és a kormányfő brüsszeli kritikáit emelték ki. Orbán Viktor a Békemeneten arról beszélt, hogy az Európai Unió „bábkormányt” akar rákényszeríteni Magyarországra, és a jövő évi választásokat „a béke és a háború közötti döntésként” jellemezte.

Kiszelly Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány politikai elemzési igazgatója úgy értékelte az ünnepi nap eseményeit, hogy megrengette az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét a Békemenet.

„A balliberális intézetek rendre a Tisza Párt vezetését mutatják, de a valóságban a számháborút ezúttal a kormánypártok nyerték meg”

– fogalmazott a politológus.

Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait. Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

Szombat reggel a Nézőpont Intézet közölte lefrissebb közvélemény-kutatását, amelynek eredményei szerint közel kétszer annyi ember érdekelt a Békemenet. A felmérés szerint a felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül. Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – írták.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án a választás tétjét is kijelölte, a háborúpártiság és a békepártiság közötti választást. Bejegyzésében a Nézőpont Intézet vezetője azt írta: a kormányoldal számára az október 23-i ünnepség jól sikerült:

méltóságteljes és lelkesítő ünneplés, botránymentesség, rengeteg résztvevő a Békemeneten és összességében önbizalom-erősödés.

kitért arra is, hogy szerinte Magyar Péter nem azt adta a Tisza-szavazóknak, amit azok vártak. Ugyan újra megígérte, hogy győzni fog, s hogy országjárásra megy, de a „hogyan” kérdését nem válaszolta meg. Nem beszélt jelöltállításról, kormányzati felkészülésről, az elmúlt hetek kényes témáiról (adóemelés és nyugdíjadóztatás), de még saját kedvenc témáiról sem. Hosszúra nyúlt beszéde szétesett, a Tisza vezetője nagyon fáradtnak hatott – közölte szakértő.

Kiemelt kép: Curtis (Széki Attila) énekel az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)