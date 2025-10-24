Visszhangzik a nemzetközi sajtó is az eddigi legnagyobb Békemenettől

Több százezren vonultak az utcákra október 23-án Budapesten, a nemzeti ünnep alkalmából tartott Békemeneten, amelyről a nemzetközi sajtó is beszámolt. A külföldi lapok Orbán Viktor üzenetét, a béke fontosságát és a kormányfő brüsszeli kritikáit emelték ki.

A Mandiner csokorba szedte, hogyan számolt be a világsajtó a rendezvényről, amelyet több külföldi médium is címlapon hozott. A brit The Guardian és a Reuters hírügynökség egyaránt beszámoltak arról, hogy a magyar fővárosban hatalmas tömeg vett részt a kormánypárti megmozdulásokon: Orbán Viktor a Békemeneten arról beszélt, hogy az Európai Unió „bábkormányt” akar rákényszeríteni Magyarországra, és a jövő évi választásokat „a béke és a háború közötti döntésként” jellemezte.

„Azért akarják Ukrajnát bevonni az EU-ba, hogy háborút hozzanak Európába, és az EU pénzét Ukrajnába vigyék” – idézte a miniszterelnököt a Reuters.

A The Washington Post szerint a Békemenet résztvevői Orbán Viktor mellett és Magyarország békepolitikája mellett demonstráltak,

miközben azt az üzenetet hirdették: „Nem akarunk Ukrajnáért meghalni”. A lap megjegyezte, hogy a felvonuláson a miniszterelnököt támogató szlogenek is elhangzottak.

A konzervatív Hungarian Conservative portál részletes tudósításában felidézte: Orbán Viktor szerint a Békemenet „Európa legnagyobb hazafias mozgalma”, amely szerinte megvédheti Magyarországot „a brüsszeli elnyomók ellen”.

A miniszterelnök köszönetet mondott a résztvevőknek, amiért – mint fogalmazott – tizenhat éve támogatják „Magyarország keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát”.

A cikk azt is kiemelte, hogy a kormányfő szerint a magyarok „időben felébredtek”, és „megvédték magukat” a külföldi ideológiai befolyással szemben.

A német Deutsche Welle mind a kormánypárti, mind az ellenzéki eseményeket ismertette, külön hangsúlyozva a Békemeneten megjelent tömeg nagyságát és a beszédek központi üzenetét: Magyarország békét akar, és elutasítja a háborús nyomást.

