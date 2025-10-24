Szombaton újjá varázsolják a Rákóczi hidat – figyeljenek a közlekedők

A Rákóczi híd megtisztításával szombaton befejeződik a főváros szokásos őszi hídmosási programja – közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziójának munkatársai

szombaton 6.30 és 13.30 között a híd déli (Budáról Pestre vezető oldalát), 14.30 és 20.00 óra között az északi (Pestről Budára vezető oldalát) tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.

Kiemelt kép: A Rákóczi híd Lágymányos és Ferencváros között (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)