Postázták a nemzeti konzultációt, a kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen - hívta fel a figyelmet az államtitkár

Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára pénteken.

Szabados Richárd a Facebook-oldalán megosztott videóban az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte.

„Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat, jelenleg 9 százalék a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30 százalékra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan” – fejtette ki, hozzátéve a nemzeti konzultáció ívein az ötös kérdés szól erről a témáról.

Hangsúlyozta,

ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelékenységi versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének.

„Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helytálló kérdés. Tiltakozni kell az ellen, hogy adóemelés legyen. Az ötös kérdés esetében határozottan kiállok a társasági adókulcs jelenlegi szintje vagy esetleg további csökkentése mellett” – fogalmazott az államtitkár, jelezve ő már kitöltötte a nemzeti konzultációt.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Balogh Zoltán