Orbán Viktor: A Tisza terve az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, a középosztályt, és elveszik a pénzt a családoktól

Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, az 56-os hősökre emlékeztünk, és arra, hogy a legnehezebb időkben is kiállunk a fontos ügyekért – idézte fel Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának vendégeként a közmédia brüsszeli központjában. Azonban mire ideértem, már égett a ház – utalt a miniszterelnök az uniós csúcsra, ahová a Békemenet után érkezett. Hozzátette: Brüsszelben szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is.

Brüsszelben elfogyott a pénz, tette világossá ezt a kijelentését. Az előrejelzések szerint 2026-ban az eurózóna növekedése egy százalék lesz, miközben azoknál, akikkel versenyeznek, mint az USA vagy Kína, ennél nagyobb lesz a gyarapodás. Hosszú évek óta rosszabbul teljesít az Európa Unió, mint a világ többi része. Közben az unió egyre több mindent vállal, például egy háborút – emlékeztetett Orbán Viktor, akinek beszámolója szerint olyan döntések ellen lázadoztak tegnap az uniós vezetők, amelyeket az Európai Bizottság rá akar erőltetni a tagállamokra, ezek a döntések többek között

8-10 százalékkal emelnék az energiaárakat.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva azt mondta, igen, a tagállamok támogatják Ukrajnát, de ezt egyre rosszkedvűbben történik teszik. Azt mondta, van egy olyan érzése, hogy már szabadulnának ettől a tehertől, csak ebből a háborús pszichózisból, légkörből egyre nehezebb visszajönni.

Az ellenkezőjét kellene mondani annak, mint amit eddig mondtak. Az amerikaiak is tudták, hogy elszúrták, de Bidenék ebből már nem szállhattak ki. Európában azonban más a helyzet. Itt nem jött új elnök – magyarázta a kormányfő. Amióta Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, két nap alatt jönnek létre nagy dolgok – jelentette ki. Példaként említette a közel-keleti békecsúcsot. Szerinte Európában is tudják, hogy

lesz békecsúcs, és az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal.

Úgy véli, hogy az európaiaknak probléma találkozni az orosz elnökkel, miközben mindenki érzi, hogy orosz-európai csúcsra lenne szükség.

A Békemenetet úgy értékelte, hogy elsöprő méretű és kisugárzású esemény volt. Mint jelezte, az álláspont mögött, amelyet Brüsszelben képvisel, van egy nép. Felesleges nyomás alá helyezni, mert egy ország nem akarja, amit az unió vezetői akarnak. A magyarokban van elég kurázsi, bennünket nem lehet szolganépként kezelni – szögezte le Orbán Viktor.

Az Európai Néppárt határozza meg a magyar ellenzék politikáját, a Tisza Pártnak is vannak gazdái – mondta a kormányfő arra a kérdésre, miért gondolja, hogy a Tisza háborúpárti álláspontot képvisel. Rámutatott: Brüsszelből az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni.

A szocialisták, ahol a DK van, és a néppárt, ahol a Tisza, a háború folytatásának legnagyobb támogatói.

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon olyan politikai irányzat, amely többek között az adórendszer és a nyugdíjrendszer emelését támogatja. A Tisza ezen az állásponton van – tette világossá és kijelentette: mindenkit óvna attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe.

Ha bármit akarnak csinálni, akkor emelni kell, és a tizenharmadik havi nyugdíj mellett be kell vezetni a tizennegyediket.

A Tisza-adó kapcsán hazudozás zajlik – hívta fel figyelmet Orbán Viktor. Felidézte Tarr Zoltánnak, a Tisza alelnökének a szavait, és a párt hivatalos álláspontjának nevezte, hogy nem lehet megmondani, mire készülnek. Ezért van összevissza beszéd, mert a valódi szándékot akarják leplezni. Mindenki hallhatta a saját fülével, amikor a tiszások szavaztak arról, hogy progresszív adó legyen – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd megjegyezte, hogy ez adóemelést jelent. Szerinte

a Tisza terve az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, a középosztályt, és elveszik a pénzt a családoktól.

Ezt úgy hívják, hogy társadalmi mérnökösködés. Ez egy komcsi gondolkodásmód – értékelte a Tisza adóterveit Orbán Viktor, aki azt mondta: a kormány úgy gondolja, hogy csak annyit pénzt akarnak adóval elvenni, amennyi feltétlenül szükséges az ország működéséhez. Az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél – jelentette ki, és hozzátette: a DK és a Tisza eltörölné a rezsicsökkentést, a kormánynak ezt meg kell védenie.

A rezsicsökkentés ellenfeleinek kapóra jönnek az uniós szankciók, amelyek gátolják az orosz gáz és kőolaj behozatalát

– mutatott rá, felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a Barátság kőolajvezetéket leállítják, akkor egy marad, ami Horvátországon keresztül jön. Ha pedig leállítanak egy forrást, az minden, csak nem diverzifikálás – mondta a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher