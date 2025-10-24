Napsütés és záporok váltják egymást pénteken

Változékony, de sok helyen derűs őszi napra készülhetünk – az esernyőt viszont még ne tegyük túl messzire.

Reggel nyugat felől gyorsan felszakadozik, majd csökken a felhőzet, a csapadékzóna pedig fokozatosan az északkeleti térségekre húzódik vissza – írta a HungaroMet. Ott még előfordulhat eső, máshol viszont már egyre több helyen süt ki a nap. A levegő frissebbnek érződik, a szél többfelé megélénkül, főként a Dunántúlon és az északi megyékben lehet erősebb.

Péntek délelőtti időjárás (Fotó: HungaroMet)

Napközben sokfelé napos időre is számíthatunk, de a délnyugati és déli tájak fölé délutánra újra vastagabb felhőzet érkezhet. Helyenként zápor, kisebb eső is kialakulhat, sőt, elszórtan egy-egy gyenge zivatar sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, a délnyugati határ mentén viszont kissé enyhébb, kora tavaszias időre is számíthatunk.

Péntek délutáni időjárás (Fotó: HungaroMet)

Az északnyugati szél a keleti országrészben továbbra is erős, időnként viharos lökésekkel fúj, estére azonban fokozatosan veszít erejéből

. Éjszaka mérséklődik a szél, többfelé elvékonyodik a felhőzet, de délen és délnyugaton még előfordulhat gyenge eső.

Péntek esti időjárás (Fotó: HungaroMet)

A hőmérséklet késő estére 5 és 12 fok közé csökken, a szélcsendes, derültebb tájakon azonban ennél is hűvösebb lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: HungaroMet)