Megrengette az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét a Békemenet - értékelt Kiszelly Zoltán

A minden idők legnagyobb Békemenete nemcsak a kormánypárti szavazók támogatását erősítette meg, hanem a közvéleményt is a békepárti politika irányába mozdította – értékelte az október 23-i eseményeket Kiszelly Zoltán politológus. A Századvég Alapítvány elemzési igazgatója szerint a hatalmas tömeg egyértelmű üzenetet küldött: a magyarok döntő többsége békét akar.

A Századvég Alapítvány elemzési igazgatója szerint az esemény ereje és mérete a közvélemény-kutatásokban is fordulatot hozhat.

A szakértő szerint a több százezres tömeg egyértelmű üzenetet küldött: a békepárti politika mögött továbbra is széles társadalmi támogatás áll.

Mint fogalmazott, a látványos demonstráció nemcsak a Fidesz-szavazókat erősítette meg, hanem sok bizonytalan választónak is megmutatta, hogy a kormány békepárti álláspontja mögött valódi tömegek sorakoznak fel – írta a Magyar Nemzet.

Kiemelt kép: A Békemenet résztvevői vonulnak a Szent István körúton az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóján 2013. október 23-án (Fotó: MTI /Sóki Tamás)

Kiszelly kiemelte: miközben a fővárosban Magyar Péternek sikerült mozgósítania az ellenzéki szavazókat, a Tisza Párt továbbra sem kínál világos alternatívát. „A kormányváltás lehetőségén túl nem mutatott konkrét programot, sem az adópolitikáról, sem Ukrajnához való viszonyáról” – fogalmazott a politológus.

A Századvég igazgatója szerint a Békemeneten látott tömeg egyben az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelességét is próbára tette.

„A balliberális intézetek rendre a Tisza Párt vezetését mutatják, de a valóságban a számháborút ezúttal a kormánypártok nyerték meg” – mondta.

Kiszelly Zoltán úgy véli, a kormánypárt sikerének kulcsa a hatékony mozgósítás volt, miközben az ellenzék már előre „kudarckeretezéssel” készült,

ugyanis Magyar Péterék előre hivatkoztak útakadályokra és szervezési nehézségekre, ezzel szemben a Békemenet zökkenőmentesen zajlott le, és látványosan nagyobb tömeget vonzott.

A politológus összegzése szerint az október 23-i események egyértelműen a kormánypárt javára zárultak, ugyanis a Békemenet új lendületet adott a Fidesznek, és erős visszajelzés volt a társadalom részéről a békepárti politika támogatására.

