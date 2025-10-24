Leszakadt a vasúti felsővezeték a dél-balatoni szakaszon

A viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között péntekre virradó éjszaka, ezért várhatóan délutánig nem járnak a vonatok a két település között.

A Dél-Balatoni vonalon utazóknak hosszabb menetidőre kell számítaniuk, a közlekedés pótlóbuszokkal biztosított. – tájékoztatta a Mávinform az MTI-t.

Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig a következő, egy órával későbbi Balaton IC pótlóbuszaival, majd Balatonmáriafürdőtől Budapestre a Balaton IC-vel lehet utazni.

A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok állnak rendelkezésre, ugyanígy Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között a Fenyves sebesvonatok helyett is pótlóbuszok járnak.

A Mávinform arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék a menetrendet, és számítsanak a hosszabb utazási időre.

A közlekedési vállalat munkatársai a hiba elhárításán dolgoznak, és minden erőfeszítést megtesznek, hogy a vonatok a lehető leghamarabb újraindulhassanak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)