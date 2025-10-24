Lángok és legendák éjszakája – kelta halloweent szervez az Aquincumi Múzeum

Samhaint, vagyis kelta halloween ünnepet rendeznek az Aquincumi Múzeumban október 31-én délutántól késő estig, ahol kelta mesék, kézműves foglalkozások, tűzpárbaj és jelmezverseny is várja az érdeklődőket.

A Pannonia provincia területén a római kort megelőzően keleti kelta népcsoportok éltek, akiknek a szokásairól keveset lehet tudni, de a nyugati kelta hagyományból ismert, nyári munkákat lezáró samhain ünnepét valószínűleg ők is megtartották – írják a BTM közleményében.

A múzeumba látogatók felkereshetik a hagyományőrzők táborát, ahol megismerkedhetnek a kelták életmódjával és viseletével, elmerülhetnek a kelta mesék világában, és összemérhetik kreativitásukat a tökfaragó- valamint jelmezversenyen.

A természetfeletti erőktől vissza nem riadók próbára tehetik magukat a kelta és modern, valamint az evilági és túlvilági elemeket ötvöző „rémösvény” kalandjátékon.

Akik tudományos vonalon közelítenének a keltákhoz és a túlvilágról alkotott képükhöz, azok a régészelőadásokon ismerkedhetnek meg a Csepel-szigeten feltárt kelta temető temetkezési szokásaival és szertartásaival, a mai Budapest területén, a római hódítást követő időszakban kelta személyek számára állított sírkövekkel, valamint a helyi kelta előkelőségek körében felfedezhető különleges szokással, a kocsitemetkezések jelenségével.

A gyerekeket ügyességi játékok és kelta ihletésű kézműves foglalkozások várják, de működni fognak a jósdák, valamint lesz halloweeni kincskereső és közösségi fotózás is, amely során a résztvevők saját lámpásuk segítségével vehetik fel a küzdelmet a szellemek ellen.

Az estét kelta tűzpárbaj, ír táncház, tűzzsonglőr-bemutató, valamint egy megelevenedő kelta legenda zárja.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)