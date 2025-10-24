Műsorújság
Itt hallgathatja élőben Orbán Viktor rádióinterjúját

Szerző: hirado.hu
2025.10.24. 07:01

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

A miniszterelnöki interjút itt hallgathatja:

.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

