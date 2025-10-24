Itt hallgathatja élőben Orbán Viktor rádióinterjúját

A miniszterelnöki interjút itt hallgathatja:
.
Orbán Viktor: Magyarország végig a béke mellett állt ki, Budapest az egyetlen hely, ahol Trump–Putyin-békecsúcsot lehet tartani
Nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai-orosz találkozót – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nap folyamán beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán