30 ezer forintos élelmiszer-utalványok: így biztos, hogy megkapja!

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben” – tette hozzá.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben.

Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak – írta.

Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36 (1) 550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36 (1) 327-3308) vagy a 1818@1818.hu e-mail címen.

Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)