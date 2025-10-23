Szijjártó Péter közölte: bekérették a külügybe az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be Ausztriába a Fradi szurkolóit szállító vonatot

A külgazdasági és külügyminiszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat a Salzburg-Ferencváros Európa-liga labdarúgó mérkőzésre szállító vonatot. Szijjártó Péter vjelezte, az eset miatt bekérették a külügybe a budapesti osztrák nagykövetet.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat a 18.45 perckor kezdődő Salzburg-Ferencváros Európa-liga labdarúgó mérkőzésre szállító vonatot.

A külgazdasági és külügyminiszter a bejegyzésben azt írta:

az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről.

Szijjártó Péter arról is tájékoztatott, hogy a magyar konzulok végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.

„Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat ”

– jelentette be a tárcavezető.

Szijjártó Péter reméli, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatának játékosai a pályán egy nagy győzelemmel vesznek elégtételt az eset miatt.

Kiemelt kép: A Fradi szurkolótábora a legutóbbi hazai nemzetközi kupamérkőzésen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)