Politikai tartalmú feliratokat fújtak az aszfaltra a Kutyapárt aktivistái, rongálás miatt indított eljárást a rendőrség

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója a Facebook-oldalán csütörtök reggel közzétett bejegyzésében tájékoztatott arról, hogy aktivistáik – mint a politikus fogalmazott – „békepárti feliratokkal látták el a Békemenet útvonalát”.

A bejegyzés mellé megosztott képeken az oroszokkal, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban láthatóak obszcén feliratok, ugyanakkor a párt aktivistái az egyik felirattal Donald Trump amerikai elnököt bölcsnek nevezték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a történtekkel kapcsolatban Előállítás a Bajcsy-Zsilinszky útról címet viselő közleményében azt írta: nem félreértés, a rendőrök október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három embert, akik az aszfaltra fújtak feliratokat.

Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást – közölték a police.hu-n.

