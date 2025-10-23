Orbán Viktor: Ma az egész világnak megüzenjük, a magyarok nemet mondanak a háborúra!

Az 1956-os forradalom évfordulóján Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében a Békemenet napjára hívta az embereket, ahol – mint fogalmazott – a magyarok az egész világnak megüzenik: nem kérnek a háborúból.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepén Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra” – írta.

A miniszterelnök határozottan kijelentette: Magyarország nem fog részt venni a háborúban, és elutasította, hogy a magyaroknak idegen érdekekért kellene áldozatot hozniuk.

„Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.”

Orbán Viktor arra buzdított, hogy minél többen vegyenek részt a Békemeneten, amely reggel 9 órakor a Császár–Komjádi uszodától indul. „Legyen ma a béke hangja a legerősebb!” – zárta üzenetét a kormányfő, hozzátéve, hogy egész nap követni lehet a fejleményeket az oldalán, és mindenkit bátorított arra, hogy álljon ki a háború ellen.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor/Facebook