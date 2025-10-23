Gulyás Gergely: A kormány számára mindennapos valóság a magyar nemzet egysége

A kormány számára nemcsak alkotmányos parancs, hanem mindennapos valóság a magyar nemzet egysége – mondta Gulyás Gergely csütörtökön, székelyudvarhelyi városházán tartott sajtótájékoztatón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter gratulált a székelyföldi város önkormányzatának a szerda esti október 23-i ünnepséghez, amely szerinte bármely magyarlakta városban, Budapestet is beleértve, „megállta volna a helyét”.

Hozzátette: annak, hogy személyében a magyar kormány is képviseltette magát a rendezvényen, az az üzenete, hogy a magyar nemzet egységét a hivatalban lévő kormány nemcsak alkotmányos parancsnak, hanem a mindennapok valóságának is tekinti.

„Ezért természetes az is, hogy együtt kell ünnepelnünk, együtt ünnepelhetünk mindenütt, ahol magyarok élnek”

– tette hozzá.

Gulyás Gergely úgy értékelte: bár a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bukaresti koalíciós szerepvállalása nehézségekkel is jár, nem kérdéses az, hogy Erdély számára, Partium számára komoly előnyöket is hordoz, és mérsékelheti azokat gondokat, amelyekkel az erdélyi magyarság is szembesülni kénytelen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormány több székelyudvarhelyi rendezvényhez nyújt támogatást, és kifejezte reményét, hogy hosszabb távú gazdaságfejlesztési kérdésekben is meg tudnak állapodni a városvezetéssel.

Leszögezte:

Magyarország továbbra is érdekelt az erdélyi gazdaságfejlesztésben, továbbra is érdekelt abban, hogy akik itt születnek, azoknak legyen lehetőségük arra, hogy a szülőföldjükön boldoguljanak, függetlenül attól, hogy „az anyaország természetesen mindig is fontos bázisa és védernyője is minden magyarnak”.

Gulyás Gergely elmondta: székelyudvarhelyi programját a vállalkozói inkubátorház meglátogatásával folytatja.

„Nem csupán az a fontos, hogy egymás rendezvényein legyünk jelen, hogy közösségi programokban legyünk jelen, hanem az is hogy a gazdaságfejlesztést a Székelyföldön tudjuk támogatni. A magyar kormány erre nyitott, ezt elsősorban a helyi igényeknek kell meghatározzák. Azt látjuk, hogy a hazai Demján Sándor Program kiterjesztésében, ahhoz hasonló programok megindításában itt, Székelyföldön is gondolkodnak és érdekeltek. Ha a magyar kormány ebben segítséget tud nyújtani, akkor természetesen állunk rendelkezésre” – mondta a közmédiának a Miniszterelnökséget vezető miniszter Székelyudvarhelyen.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula