Felhős idő várható nemzeti ünnepünkön, de néhol pár órára kisüthet a nap

Kép forrása: met.hu

Ekkortól azonban nyugat felől gyors ütemű felhősödés kezdődik, ezzel együtt kiterjedt frontális csapadékrendszer éri el a Dunántúlt. Sokfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati, nyugati tájakon viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakulhat.

Kép forrása: met.hu

Nyugat felől gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul fölöttünk keleti irányba, amely legkésőbb az éjszaka második felében a Tiszántúlt is eléri. Országszerte várható eső, zápor, sőt egyes helyeken akár zivatar is előfordulhat – főként hazánk északnyugati, nyugati felén többfelé kiadós mennyiségre van kilátás.

A szél előbb a Dunántúlon majd másutt is fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, és főleg a front mentén, valamint előterében sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A szél hajnalra átmenetileg nagyobb területen is veszíthet erejéből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon a magasabb értékekkel.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: Sétálók a főváros az V. kerületi Szabadság tér őszi parkjában (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)