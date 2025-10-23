Felháborító kijelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz, meggyalázta az 1956-os hősök emlékét

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadója a Tisza Párt egyik lakossági fórumán tett kijelentéseivel meggyalázta az 1956-os forradalom hőseit. A volt vezérkari főnök szerint „az oroszok úgy mentek át rajtunk, mint majonézes tej a kutyán”, óriási felháborodást váltott ki.

A volt vezérkari főnök lekicsinylő módon beszélt Magyarország semlegességi törekvéseiről, majd a szovjet megszállás és az 1956-os forradalom hőseinek emlékét is sértő módon kommentálta.

Szavai szerint az oroszok „úgy mentek át rajtunk, mint majonézes tej a kutyán”.

A kijelentés azonnal felháborodást keltett, hiszen az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait, akik fegyverrel a kezükben szálltak szembe a vörös hadsereggel, ezzel a hasonlattal gyakorlatilag megalázta.

Ruszin-Szendi az utóbbi időben Magyar Péter egyik legaktívabb szövetségeseként járja az országot, rendszeresen részt vesz a Tisza Párt rendezvényein.