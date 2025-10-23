Elfogatóparancsot adtak ki Fürst György, volt terézvárosi szocialista alpolgármester ellen

A Centrum Parkoló kft. volt vezetője, akit a fővárosi parkolási ügyben májusban jogerősen 6 év 6 hónap börtönre ítélt a bíróság, nem vonult be a börtönbe, hanem Izraelbe szökött, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Sajtóinformációk szerint Fürst György még az ítélethirdetés előtt megszerezte az izraeli letelepedési engedélyt.

Sajtóértesülések szerint Izraelbe menekülhetett a jogerős börtönbüntetés elől Fürst György, volt baloldali politikus, Terézváros korábbi MSZP-s alpolgármestere, akit a fővárosi parkolási ügyben hat és fél évre ítélt a bíróság.

A rendőrség a férfi ellen elfogatóparancsot adott ki.

Az Index szerda esti cikkében azt írta: több jogi kérdés tisztázatlan maradt az ügyben, egyebek között az, hogyan kaphatott Fürst György jogerős szabadságvesztése ellenére erkölcsi bizonyítványt.

A portál arról is írt, hogy hitközségi források szerint a bukott politikus a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az „alija-jogot”, vagyis az izraeli letelepedési engedélyt.

A dokumentum kiállítása során az izraeli Belügyminisztériumnak a szabályok szerint fel kellett keresnie a magyar hitközség egy rabbiját, hogy igazolja Fürst Görgy zsidó hátterét és értesülések szerint az igazolást ki is állítottak.

A letelepedési engedély megszerzéséhez az egykori alpolgármesternek egy érvényes útlevéllel és egy tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal is rendelkeznie kellett, ami ellentmond a jogerős ítélettel.

Fürst Györgyöt a VI. kerület egykori vagyongazdálkodásért felelős MSZP-s alpolgármesterét május 29-én abban a fővárosi parkolási hűtlen kezelésekkel és adócsalásokkal kapcsolatos perben ítélte el jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla, amelyben a 24 vádlottból Fürstön kívül még 22 embert találtak bűnösnek – emlékeztet az Index a cikkében.

Kiemelt kép: Fürst György körözési profilja a rendőrség honlapján (Forrás: police.hu/képernyőfotó)