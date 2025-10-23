A nemzeti közmegegyezésen alapuló Magyarország megteremtését fogalmazta meg célként Navracsics Tibor

A nemzeti közmegegyezésen alapuló Magyarország megteremtése a cél, amellyel mind a mai napig adósok vagyunk 1956 nemzedékének – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Sümegen tartott október 23-i ünnepi beszédében csütörtökön.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: 1956. október 23. a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, hiszen még élnek a szemtanúi. Fiatal azért is, mert az 1956-ot követő évtizedekben az újra hatalomra kerülő kommunista apparátus tiltotta az erről való megemlékezést és a személyes történetek elmesélését.

Hozzátette: „az otthonokban mégis elmondattak ezek a történetek, így áthagyományozódtak nemzedékről nemzedékre”. Így 1989-ben, amikor szabaddá vált a megemlékezés, nagyjából mindenki tudta, hogy mi történt 1956. október 23-án.

Hiszünk abban, hogy a jövő útja a nemzeti közmegegyezésen alapuló Magyarország megteremtése felé vezet

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Felidézte: ’56-ban a nemzet egységesen állt ki egy idegen hatalom hazai helytartói ellen, a szabadság mellett.

Az emberek tudták, hogy a szabadság magában foglalja, azt, hogy a nemzet saját maga dönthessen a sorsáról, és ne fordulhasson elő, hogy akaratuk ellenére a fejük felett döntsenek erről. „Ez járhatott az egyetemisták fejében, amikor a Bem szoborhoz mentek, és azok fejében, akik a Magyar Rádió előtt gyülekeztek” – tette hozzá.

Azt mondta, ’56-nak több szimbóluma van, ilyen a Kossuth-címer, amely ott volt minden teherautón, harckocsin.

Van azonban egy jelkép, amely mindent felülír, amely 1989-1990-ben megjelent dekorációként, nemzeti jelképként, ez pedig a lyukas zászló. Akkor született, amikor kivágták a hazugságot jelképező Rákosi-címert a nemzeti lobogóból, és nem tettek a helyére semmit, hiszen nem volt idejük azon gondolkodni, hogy mi váltsa fel a hazugság rendszerét. A honvédelemre és a szabadság védelmére kellett összpontosítani, a jövőről sokáig nem lehetett szabad vitákat folytatni.

1989-1990-ben jött el az ideje, hogy a lyukas zászlóba a lyuk helyére kerüljön valami, valamilyen jövőkép – fogalmazott Navracsics Tibor, aki úgy értékelt:

adósai vagyunk 1956 nemzedékének, hiszen máig nem voltunk képesek szabad vitákon keresztül nemzeti közmegegyezést kialakítani.

Végh László, Sümeg polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy sokáig ellenforradalomként emlegették az 1956-os eseményeket, csupán családi körben nevezték forradalomnak. Szavai szerint saját bőrünkön érezhettük, hogy ami elmúlt, az sem biztos, a múltat is át lehet írni.

Mint mondta, a nemzeti önállóság volt az az eszme, ami köré mindenki jó szívvel tudott csatlakozni. Manapság is az a kérdés, hogy szabadok akarunk lenni, vagy feladjuk az önállóságot. 1956 szelleme a szabadságot üzeni – húzta alá a polgármester.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)