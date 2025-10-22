Varga-Bajusz Veronika szerint a magyar nemzet a szabadságból él, nem tud meglenni anélkül

A magyar nemzet a szabadságból él, nem tud meglenni anélkül – mondta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1956-os emlékünnepségén kedden Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika úgy fogalmazott: sokan, sokféleképpen próbálták a magyarokat megtörni, de a magyar nép szabadságát nem tudták elvenni.

Szavai szerint a szabadságharc résztvevőinek köszönhető, hogy bár a forradalom nem volt sikeres, mégis annyira benne maradt az emberekben, a nemzetben, hogy kitartott ez a láng.

„Kitartott az elhivatottság és a szabadságvágy, ami aztán elvezetett ahhoz, ami a rendszerváltást meghozta. Ezt szeretném megköszönni önöknek” – jelentette ki az államtitkár.

A szabadságvágy az, ami táplálja, űzi, hajtja a magyarságot, hogy folyamatosan dinamikus és meghatározó legyen – emelte ki, megjegyezve: erre a meghatározó szerepre utalnak többek közt az olimpiai eredmények vagy a Nobel-díjak is.

A magyar nemzetben benne van az elhivatottság, ami 1956-ban is megmutatkozott – állapította meg az államtitkár, aki kitért arra, hogy jogászként a nagyapja is részt vett a forradalomban, ezért a családja számára minden évben különleges nap október 23-a. Hozzátette: bízik abban, hogy más gyermekek, unokák is továbbviszik majd „ennek a lángnak az örökségét”.

„Hiszem azt, hogy ötvenhat öröksége segíti, támogatja nemzetünket abban, hogy az elnyomás soha többé ne fordulhasson elő” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Kiemelt kép: Varga-Bajusz Veronika (Fotó. MTI/Purger Tamás)