Valaki elhelyezett egy Labubu babát Kádár János sírján – kiderült, mi lehet a magyarázat a szokatlan tettre

Egy Labubut helyeztek el Kádár János sírján – hogy miért, az nem világos. A kínai eredetű, szörnyecskeszerű lényekről készült babák az utóbbi hónapokban váltak népszerűvé.

A 444.hu egyik olvasója küldött fotót a portálnak arról, hogy valaki egy Labubut helyezett el nemrég Kádár János sírján a Fiumei úti sírkertben.

A Labubu-láz idén söpört végig a világon – a jelenséggel ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen.

A portál megjegyezte, hogy „a kommunizmus nagy vagy középnagy alakjai közül” nem Kádár János az első, akinek Labubut raktak a sírjára: idén nyáron Karl Marx sírjánál is megtörtént már ugyanez, amiről több fotó is készült akkor.

colocaram um labubu no túmulo do karl marx 😭 pic.twitter.com/8pQmHge0Eo — dra bruna hime (@himebruna) July 23, 2025

Ez lehet a magyarázat

Arra, hogy miért kerülhetett most Kádár János sírjára egy Labubu, pont a korábbi marxi eset adhatja meg a választ:

azért, mert a babák a kommunizmus hívei szerint a „kései kapitalizmus” szimbólumának tekinthetőek.

A Tribune India portál a Marx sírjánál történt eset után egy külön cikket is szentelt a témának, amelyben többek közt azt írták: „Közszolgálati és a társadalmi-gazdasági szempontból a Labubu baba a késői kapitalizmus legfontosabb jellemzőit jeleníti meg, amelyeket a marxista szocializmus mélyen bírál: a kapitalizmus még az érzelmeket, a gyermekkori nosztalgiát és a művészetet is árucikké alakítja; ami egykor a kreativitás vagy az érzelmek szimbóluma volt (játékok), az profitot termelő termékké válik; a Labubut nem a hasznossága, hanem a csereértéke miatt értékelik, pontosan úgy, ahogy arra Marx figyelmeztetett A tőkében.”

„A babákat alacsony költséggel tömegesen gyártják, de a viszonteladói piacon luxustermékekhez hasonló áron értékesítik őket. Ez tükrözi, hogy a kapitalizmus a fizetőképességet helyezi előtérbe a szükségletekkel vagy a méltányossággal szemben, mélyítve ezzel a társadalmi egyenlőtlenségeket”

– tették még hozzá egyebek mellett a cikkben.

A közösségi médiában és internetes fórumokon szintén hasonló magyarázatok születtek nyáron, hogy mit keres a Labubu egy kommunista sírján – bár abban már eltértek a vélemények, hogy a baba elhelyezésével Karl Marx igaza mellett akarhattak-e állást foglalni az „elkövetők”, vagy inkább meg akarták fricskázni a kommunizmus atyját azzal, hogy elhelyeztek a nyughelyén egy olyan babát, amely akár a „kapitalizmus győzelmének” szimbólumaként is értelmezhető.

There is a Labubu at Karl Marx’s grave. (Probably presented by some Chinese tourists or pilgrims)

The glorious Triumph of Capitalism in one picture (there is nothing more capitalist and consumerist than Labubu, it’s pure useless garbage) pic.twitter.com/tO2V7mDxp7 — Manju (@mandate2049) July 22, 2025

