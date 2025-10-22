Valaki elhelyezett egy Labubu babát Kádár János sírján – kiderült, mi lehet a magyarázat a szokatlan tettre

A 444.hu egyik olvasója küldött fotót a portálnak arról, hogy valaki egy Labubut helyezett el nemrég Kádár János sírján a Fiumei úti sírkertben.
A Labubu-láz idén söpört végig a világon – a jelenséggel ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen.
Kapcsolódó tartalom
A portál megjegyezte, hogy „a kommunizmus nagy vagy középnagy alakjai közül” nem Kádár János az első, akinek Labubut raktak a sírjára: idén nyáron Karl Marx sírjánál is megtörtént már ugyanez, amiről több fotó is készült akkor.
Ez lehet a magyarázat
Arra, hogy miért kerülhetett most Kádár János sírjára egy Labubu, pont a korábbi marxi eset adhatja meg a választ:
azért, mert a babák a kommunizmus hívei szerint a „kései kapitalizmus” szimbólumának tekinthetőek.
A Tribune India portál a Marx sírjánál történt eset után egy külön cikket is szentelt a témának, amelyben többek közt azt írták: „Közszolgálati és a társadalmi-gazdasági szempontból a Labubu baba a késői kapitalizmus legfontosabb jellemzőit jeleníti meg, amelyeket a marxista szocializmus mélyen bírál: a kapitalizmus még az érzelmeket, a gyermekkori nosztalgiát és a művészetet is árucikké alakítja; ami egykor a kreativitás vagy az érzelmek szimbóluma volt (játékok), az profitot termelő termékké válik; a Labubut nem a hasznossága, hanem a csereértéke miatt értékelik, pontosan úgy, ahogy arra Marx figyelmeztetett A tőkében.”
„A babákat alacsony költséggel tömegesen gyártják, de a viszonteladói piacon luxustermékekhez hasonló áron értékesítik őket. Ez tükrözi, hogy a kapitalizmus a fizetőképességet helyezi előtérbe a szükségletekkel vagy a méltányossággal szemben, mélyítve ezzel a társadalmi egyenlőtlenségeket”
– tették még hozzá egyebek mellett a cikkben.
A közösségi médiában és internetes fórumokon szintén hasonló magyarázatok születtek nyáron, hogy mit keres a Labubu egy kommunista sírján – bár abban már eltértek a vélemények, hogy a baba elhelyezésével Karl Marx igaza mellett akarhattak-e állást foglalni az „elkövetők”, vagy inkább meg akarták fricskázni a kommunizmus atyját azzal, hogy elhelyeztek a nyughelyén egy olyan babát, amely akár a „kapitalizmus győzelmének” szimbólumaként is értelmezhető.
Kiemelt kép forrása: Shutterstock.com.