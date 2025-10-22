Vaddisznóveszélyre figyelmeztet a Fidelitas, elesett a Kutya Párt által vezetett XII. kerület

Ellepték a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által vezetett XII. kerületet a sokszor emberre támadó agresszív csordák, ezért vaddisznóveszélyre figyelmeztető táblákat helyezett ki a hegyvidéki utcákban a Fidelitas.

„Sürgős megoldásra váró, égető problémává nőtte ki magát a vaddisznóhelyzet a Hegyvidéken, ezért akcióba lendültünk” – mondta a Magyar Nemzetnek Gulezda Dominik, a Hegyvidéki Fidelitas elnöke, aki kiemelte, hogy a XII. kerületi szervezetük tagjai

figyelmeztető táblákat tettek ki azokra a csomópontokra, ahonnan a legtöbb vaddisznókkal kapcsolatos bejelentés érkezik.

„Az akciónk célja, hogy az autósokat óvatosságra intsük és a gyalogosokat is figyelmeztessük a rendkívüli veszélyre. Ezt az önkormányzatnak kellett volna megcsinálni, így aztán helyettük is cselekedtünk, amikor kihelyeztük ezeket a figyelemfelkeltő táblákat” – hangsúlyozta a helyi Fidelitas elnöke.

„Gyakran hallani, hogy

rátámadtak állatokra, emberekre, sétálókra.

Szerencsére nem történt komoly tragédia, de ezt nem is szeretnénk megvárni. Saját magam tapasztaltam, hogy az autónkat körbevették a vaddisznók, hozzá sem tudunk férni, mert ha a közelükbe megyünk, sajnos, támadnak. Főleg ha a kicsinyeiket védik. Nem könnyű megoldani a helyzetet, ráadásul mi ellenzékből nem is tudunk érdemben intézkedni” – húzta alá Gulezda Dominik, aki kiemelte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által vezetett kerületben túlszaporodtak a vadállatok és ellepték a lakott területeket.

„A vadállatok élelem után kutatva a temetőbe és magánkertekbe törnek be, széttúrnak mindent, a lakók pedig tehetetlenek.

Eddig semmit sem tett a XII. kerületi önkormányzat, most talán valamennyit sikerül gyéríteni,

de már túl későn” – részletezte Gulezda Dominik utalva arra, hogy végre elkezdték gyéríteni az állományt, ám ennek hatását csak hónapok múlva fogja érezni a lakosság, addig pedig fokozott óvatossággal célszerű közlekedni a vaddisznók által uralt területeken.

„Kovács Gergely polgármester (MKKP) többnyire annyit csinál, hogy a vaddisznókat ábrázoló képekkel pózol az irodájában”

– rótta fel a városrész vezetőjének a helyi Fidelitas elnöke, aki szerint a Kutya párti vezetés miatt fajult idáig a hegyvidéki vaddisznóhelyzet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Farkas Melinda)