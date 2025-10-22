Szalai Piroska a 48 percben: A Tisza-adó a több mint egy millió, középosztály felé kilépő embert érintené a leginkább

„Közel 1,3 millió ember lépett ki a létbizonytalanságból a középosztály felé az elmúlt bő egy évtizedben, és éppen őket érintenék igazán hátrányosan a kiszivárgott tervek” – mondta Szalai Piroska kedden az M1 48 perc című hírháttérműsorában.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadót a műsor második felében – a Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével való beszélgetés után – annak kapcsán kérdezték, hogy egyre több gazdasági terv szivárog ki a Tisza párt háza tájáról: a párthoz köthető szakértők megadóztatnák a nyugdíjakat, többkulcsos szja-t vezetnének be, és növelnék a társasági adó kulcsát is. A műsorvezető elmondta: a Tisza hivatalosan cáfolja ezeket a terveket, a párt szakértői mondják el azokat.

A főtanácsadó a nyugdíjakkal kapcsolatban azt mondta:

a saját jogon szerzett nyugdíj a 13. havival és a novemberi kiegészítéssel 270 ezer forintot tesz ki. Ha a Tisza megvalósítaná a kiszivárgott terveket, akkor egy 20 százalékos adó 54 ezer forinttal csökkentené az átlagos nyugdíjat, azaz két havi nyugdíjjal kapnának kevesebbet évente az idősek – közölte.

Szalai Piroska szerint ez a bőkezű államok – így Magyarország ellen is – megfogalmazott brüsszeli elvárásokkal lenne összhangban, amely a nyugdíjak értékének csökkentését tartaná kívánatosnak, ugyanakkor Magyarországon soha nem volt gyakorlat a nyugdíjak csökkentése és adóztatásuk.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézete (GVKI) munkatársa beszédet mond a Diploma és gyermekvállalás címmel megrendezett szakmai konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Ludovika fõépület Széchenyi dísztermében 2025. április 24-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Annak kapcsán, hogy a kiszivárgott tervek szerint a Tisza 15, 22 és 33 százalékos szja-t vezetne be jövedelmi sávoktól függően, Szalai Piroska közölte: a mostani 15 százalékos, egységes adó már bruttó ötmillió forintos éves fizetésnél is 22-re változna.

Ezzel már a most – akár bónuszokkal – havi bruttó 417 ezer forintot keresőket is sújtaná, míg a 33 százalékos szja már a pedagógusokat, a rendvédelmi dolgozókat és az orvosokat is érintené.

Közölte: ha a kiszivárgott tervekből valóság lenne, akkor az brutális hatással járna a családokra, amelyek összjövedelme éves szinten könnyen milliós tétellel lehetne kevesebb, azaz az elmúlt években szerzett emelések vesznének kárba az új, magasabb adók miatt. Rámutatott, hogy

közel 1,3 millió ember lépett ki a létbizonytalanságból a középosztály felé az elmúlt bő egy évtizedben, és éppen őket érintenék igazán hátrányosan a kiszivárgott tervek.

A társasági adó 9-ről 25 százalékra emelése már a kisvállalkozások esetében is komoly, évi milliós többlet terhet jelentene Szalai Piroska szerint. Ezek a cégek, fűzte hozzá, a multikkal szemben nem tudják olyan pontosan beállítani, optimalizálni az adózás előtti eredményüket. Emellett a startup cégek is más országba helyezhetik székhelyüket, s a helyszíneket kereső külföldi beruházókat is távol tarthatja egy magasabb társasági adó – vélekedett.

Arra a kérdésre, hogy mire osztaná tovább a komolyabb bevételeket a Tisza Pártr, Szalai Piroska úgy reagált, hogy az eddig felvillantott könnyítések nem igényelhetnek akkora összeget, mint az elvonások. „Elképzelhető, hogy Ukrajnának adnák tovább, illetve a háborúra gyűjtenek majd ilyen módon” – vélekedett.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)