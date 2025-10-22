Soltész Miklós: A békésen indult forradalomra véres megtorlással válaszolt a bosszúálló kommunista hatalom

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc békésen és méltóságteljesen indult, a forradalmárok határozottan vették fel a küzdelmet a fennálló kommunista diktatúra ellen, szabadságot és függetlenséget, valamint a politikai foglyok szabadon bocsátását követelték – idézte fel ünnepi beszédében a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Kőszegen.

Soltész Miklós úgy fogalmazott: a forradalom nemes törekvéseit október 25-én az úgynevezett „véres csütörtökön” bosszulta meg az akkori kommunista hatalom.

„Akik annak idején gyilkoltak, lövettek, akik annak idején leverték a forradalmat, a kommunista rendszer vezetői, működtetői voltak, (…) később átvedlettek, az 1990-es években bankárok, cégtulajdonosok, az Országgyűlésben pedig úgymond a demokrácia legfőbb őrei lettek” – fogalmazott.

Hozzátette:

„azt is megéltük, hogy az 1956-os forradalom leverése előtt és azt követően a sajátjaik által kivégzett kommunista elvtársak leszármazottjai, fiai és leányai, unokái és rokonai – mint ha mi sem történt volna – összebútoroztak. Apró Antal klánjával, Horn Gyula pufajkás pártelnök pártjával és az összes többi pribékkel”.

„Ugyancsak ők, a véresen levert és megtorolt 1956-os szabadságharcot 2006 őszén, az 50. évfordulón úgy ünnepelték, hogy a tömegbe lövettek, szemeket lövettek ki, rárontottak a békésen és felemelő módon ünneplőkre az Astoria és Deák tér között” – mondta az államtitkár.

Miért fontos erről beszélni? Miért nem szabad erről elfeledkezni? – tette fel a kérdést, amelyre azt válaszolta: „mert ugyancsak ők ma azt hazudják, hogy Magyarországon jelenleg nincs demokrácia, azt hazudják, hogy diktatúra van, hogy Magyarországon sérülnek a szabadságjogok és az emberi jogok, és ezért folyton följelentenek bennünket az új Moszkvában, Brüsszelben”.

Soltész Miklós kijelentette: „a régi moszkoviták és követőik ma már brüsszeliták”, akik saját hatalmukért nyugodtan lemondanának az ország függetlenségéről, szuverenitásától, mert Brüsszelben ezt várják tőlük.

„Nyugat-Európa és Brüsszel önző gazdasági érdekéért újabb megszálló migráns hadsereget hívtak volna be az országba, cserébe egy kis simogatásért. A békét és ezzel fiainkat is beáldozva ők is részt vesznek a háborús uszításban, Dobrev Klárától Magyar Péterig, cserébe a mentelmi jog intézménye mögé bújhatnak” – fogalmazott az államtitkár.

Soltész Miklós köszönetet mondott a Kőszegen és annak környékén élőknek mindazért, amit a forradalom leverése utáni időszakban tettek, hogy a későbbi meghurcoltatással nem törődve segítették azokat a honfitársainkat, akik ezen a határszakaszon átlépve menekültek Ausztria irányába.

„Köszönöm, hogy bátrak voltak, és 2006 őszét követően Kőszegen felállítottak egy olyan 1956-os emlékművet, amely méltó módon emlékezik meg a forradalomról, tiszteletet ad mind az áldozatoknak, mind a hősöknek, mind pedig a befogadó osztrákoknak” – zárta beszédét az államtitkár.

A Jurisics-vár lovagtermében tartott megemlékezés után a résztvevők átvonultak a Kethelyi úton álló, felújított emlékműköz, ahol néma főhajtással tisztelegtek és elhelyezték koszorúikat.

Kiemelt kép: MTI/Katona Tibor