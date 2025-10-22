Rétvári Bence: El kell hinnünk, hogy tudjuk a saját sorsunkat irányítani

Hinnünk kell magunkban, el kell hinnünk, amit a pesti srácok 1956-ban el tudtak hinni: azt, hogy alakíthatják a saját sorsukat, a nemzetük sorsát, Európa sorsát és ezzel a világtörténelmet is – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Pest vármegyei Pencen.

Rétvári Bence a helyi 1956-os megemlékezésen arról beszélt: azokra a hősökre emlékezünk, azokat a hősöket állítjuk mindig példának magunk elé, akik ’56-ban kiálltak, akár fegyvert is fogtak azért, hogy kivívják a saját szabadságukat és az egész nemzet függetlenségét.

Ők a példaképeink ma is, akár fiatalok voltak, akár idősek, akár férfiak, akár nők, akár pesti srácok, akár penci srácok; mindenkire büszkék vagyunk, akik akkor a magyar szabadságért, saját életükön és életünkön túlmutató eszméért és a közösség javáért küzdöttek, harcoltak akár a túlerővel szemben is – tette hozzá.

„A szuverenitás az, amiért akkor is sokan harcoltak, hiszen érezték azt, hogy az egyéni szabadságukat akkor tudják elérni, ha az ország függetlenségét is elérik” – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)