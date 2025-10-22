Orbán Viktor: A békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre

„A békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, egy nappal az október 23-ai felvonulás előtt, amely hatással lehet az egyelőre pontos dátummal nem rendelkező budapesti békecsúcsra is.

A miniszterelnök bejegyzésének elején emlékeztetett, hogy Szijjártó Péter Washingtonban van, és a keddi, CNN-nek adott interjúja után, szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel fog találkozni, és egyeztetni a Budapesti Békecsúcs részleteiről, köztük annak lehetséges időpontjáról. A külgazdasági és külügyminiszter az említett interjúban hangsúlyozta: Magyarország továbbra is készen áll az amerikai–orosz békecsúcs megrendezésére, ugyanis egyedül ez adna reményt az ukrajnai háború rendezésére, harctéri megoldás ugyanis nem lehetséges.

„A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük”

– írta a miniszterelnök a békecsúcsról, melynek előkészítéséről már hétfőn Marco Rubio és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon egyeztetett egymással.

Hozzátette: „És persze holnap, a békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak.” „Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a békemenet előtt, amely „minden idők legnagyobbja” lehet.

A békemenetről Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője is beszélt kedd este az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Mint mondta, az idei békemenetnek azért lesz nemzetközi jelentősége, mert az felhatalmazza Orbán Viktor arra, hogy „megpróbálja az európai kollégáival elfogadtatni, hogy ne akadályozzák a békecsúcs sikerét”. Szerinte ha ez sikerül, akkor „jelentősen közelebb kerülünk ahhoz, hogy a budapesti békecsúcs az ne csak politikai, hanem történelmi siker legyen”. Hozzátette, a budapesti békecsúcs a jövő évi választásokra is hatással lehet.

