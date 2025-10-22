Orbán Balázs reagált a lengyel külügyminiszter kijelentésére: Ez a háborús pszichózis legsötétebb mélysége

Orbán Balázs élesen bírálta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentését, aki azt írta: reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez a háborús pszichózis legsötétebb mélysége. Orbán Viktor a bejegyzéshez kommentben csatlakozott, súlyosnak nevezve a lengyel kormány hozzáállását.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter bejegyzésére, amelyben Sikorski azt írta: reméli, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarország energiaellátását is biztosító Barátság kőolajvezetéket.

„Felháborító: a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, hogy az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Ez a háborús pszichózis legsötétebb mélysége” – fogalmazott Orbán Balázs a Facebookon.

Hozzátette: „Akármennyire is törekszik a lengyel–magyar kapcsolatok lenullázására Sikorski, szeretném emlékeztetni, hogy népeink történelmi barátságot ápolnak, és mi szövetséges országok vagyunk.”

A bejegyzéshez Orbán Viktor miniszterelnök is hozzászólt, aki szintén bírálta a lengyel külügyminisztert:

„A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét. Sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot. Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának. Kész elmebaj! Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!” – írta a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)