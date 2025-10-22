Műsorújság
Nyomozást indított a rendőrség a százhalombattai Mol-finomítóban történt tűzeset miatt

Szerző: hirado.hu
2025.10.22. 13:51

| Szerző: hirado.hu
Nyomozást rendelt el a rendőrség a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset miatt — értesült a Magyar Nemzet.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán

– tájékoztatta a lapot a rendőrség. Gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek.

A Dunai Finomító AV3-as üzemében hétfőn késő este csaptak fel a lángok, amelyeket kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, majd kora délutánra el is oltották a tüzet, de az utómunkálatok még tartanak a helyszínen.  A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatók az égés során keletkező gázok – írta a Magyar Nemzet.

A tűzeset ügyében a Mol kedden rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, és a veszélyhelyzeti protokollt is életbe léptették. Azonban mind a cég, mind a magyar kormány tagjai azt közölték, hogy Magyarország ellátásbiztonsági jelen állás szerint nincs veszélyben.

Kiemelt kép:  a Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. MTI/Hegedüs Róbert.

