Nézőpont Intézet: Magyar Péter vesztésre áll Orbán Viktorral szemben

Brüsszeli támogatói már tavaly úgy mutatták be a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország következő miniszterelnökét. Míg az Orbán-kormánnyal szemben ellenérdekelt nemzetközi szereplők bíznak Magyar Péter képességeiben, a magyar választókat nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére. A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ugyanis a magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt. A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, hiszen Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek. A választók határozott véleményét a kérdésben jól mutatja, hogy mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)