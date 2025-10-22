Nagy István: Örök példát mutatnak nekünk 1956 hősei

Mi, magyarok hiszünk a szabadságban, a hazában és a békében; 1956 hősei életüket áldozták azért, hogy független Magyarországon élhessünk – mondta Nagy István agrárminiszter az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen és elismerések átadásán, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, szerdán az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

A tájékoztatás szerint a tárcavezető emlékeztetett, a 69 évvel ezelőtti október 23-a és az azt követő napok egyértelművé tették, mit kíván a magyar nemzet: szabadságot, nemzeti függetlenséget és békét. Éppen ezért az 56-osok példája, helytállása mindig, minden időben útmutató számunkra, amelyre büszkék lehetünk, és erőt meríthetünk belőle. A miniszter rámutatott, hogy a nemzeti emlékezet a legerősebb fegyver, megtartó erő. Most, amikor a világban érték- és identitásválság dúl, még inkább tudatosítani kell magunkban érdekeinket és értékeinket, szabadságunk, nemzeti önrendelkezésünk fontosságát.

Kifejtette, független, teljes jogú nemzetként élünk Európa szívében, és nem szeretjük, ha alattvalóként tekintenek ránk, és ha megmondják, hogyan kell élnünk.

Szavai szerint ebben is örök példát mutatnak nekünk 1956 hősei, akik bátran szembeszálltak a rájuk kényszerített ideológiákkal. Nagy István aláhúzta, most is új ideológiát akarnak ránk kényszeríteni a „befogadás és megértés kultúrájának” leple alatt. Feláldoznák a jövőnket, a kultúránkat, a földünket, és még háborúba is belekényszerítenének. Ezért a szuverenitásunkat, a függetlenségünket most is meg kell védenünk. Nem engedünk a ’48-ból. És nem engedünk ’56-ból sem – jelentette ki.

Az agrárminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy harcolni nem csak fegyverekkel lehet. Szabadságunkért, értékeinkért, érdekeinkért munkával, teljesítménnyel és tudással is kiállhatunk, méghozzá azzal, hogy az ember a rábízott feladatát elvégzi becsülettel, tisztességgel, és hogy hűséggel szolgálja a közösségét, a szülőföldjét – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, az agrárium különböző területein számos kiemelkedő személyiség van, akik ennek szellemében dolgoznak. Felelősséggel szolgálnak az élelmiszer-biztonságért, a természetvédelemben, kutatással új tudást teremtenek, tanítanak, fejlesztenek, vagy szabályok betartását ellenőrzik.

Nagy István megköszönte helytállásukat, amit a hazaszeretet és béke jegyében tesznek nap mint nap – tájékoztatott az Agrárminisztérium.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt