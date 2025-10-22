Lázár János: A járművezető rosszulléte okozhatta a szolnoki buszbalesetet

Lázár János miniszter szerint a járművezető rosszulléte okozhatta a szerdai szolnoki buszbalesetet. Az építési és közlekedési tárca vezetője a Facebook-oldalán beszámolt arról: arra utasította a MÁV-csoportot, hogy fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek.

„A szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény. Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, vagy politikailag motivált” – fogalmazott bejegyzésében a miniszter.

Lázár János az orvosi vizsgálatok alapján azt írta: a balesetnek 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt. A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között 5 kiskorú utas is van, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős nő, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje.

„A területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat megkövetelésén túl, annak eredményétől – tehát a felelősség kérdésének tisztázástól – függetlenül már délelőtt arra utasítottam a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek” – tette hozzá.

Ezért arra kérte a reggeli balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a szolnokibaleset@mavcsoport.hu email-címen.

Lázár János minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánt, a mentésben részt vevő szervezeteknek és polgároknak pedig megköszönte a segítségüket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrségi honlapon azt írta, hogy a helyi járatú autóbuszautó busz szerda reggel 8 óra előtt Szandaszőlős irányából Szolnok belvárosa felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények között, a Tisza-hídról lehajtva, a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.

A Szolnoki Rendőrkapitányság az ügyben tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást – közölték.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni.

Kiemelt kép: Összeroncsolódott autóbusz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél Szolnokon 2025. október 22-én (Fotó: MTI/Mészáros János)