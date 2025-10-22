Késő nyáriasan meleg, de szeles időre számíthatunk a nemzeti ünnepen

Országszerte késő nyáriasan meleg, de szeles idő várható az október 23-ai nemzeti ünnepen, csütörtökön – derül ki a HungaroMet Zrt. szerda délutáni videójából.

Mint elhangzott, szerdán az éjszakai órákban főként az ország keleti, észak-keleti tájain fordulhat elő gyenge eső, záporeső, míg az ország többi részén szakadozottabb lesz a felhőzet, a minimum-hőmérséklet döntően 6 és 14 Celsius-fok között alakul.

Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen napközben késő nyárias idő várható, a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Az ország nagy részén több órás napsütésre lehet számítani, de az Északi-középhegység északi előterében akár egész nap felhős lehet az ég, és itt csak 12-20 fok lesz napközben.

Csütörtök hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül a délies szél és napközben sokfelé kell számítani élénk széllökésekre, a Dunántúlon erős, északnyugaton viharos széllökések is előfordulhatnak. Este megérkezik a markáns hidegfront és egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amely továbbra is erős marad, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek, ugyanis a front előterében, valamint a front mentén, a Dunántúl nyugati, északnyugati tájain akár zivatarok is kialakulhatnak.

A frontzóna fokozatosan halad kelet felé és péntekre már nagyrészt a keleti országrészt fogja érinteni és az északkeleti tájakon, valamint a délnyugati országrészben továbbra is előfordulhatnak záporok, sőt egy-egy zivatar sem kizárt.

