Karácsony Gergely szerint veszélybe került a Sziget fesztivál a Fővárosi Közgyűlés bizottságának újabb döntése miatt

A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága szerdai ülésén sem szavazta meg a Sziget Fesztivál korábbi közterület-használati hatósági szerződésének megszüntetéséről szóló előterjesztést – közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely – aki egyszerre kritizálta a Fidesz és a Tisza Pártot a döntés miatt – azt írta: ha nem változik a helyzet, akkor jövőre biztosan nem lesz Sziget Fesztivál.

A Sziget Fesztivál jövője az előző héten vált kérdésessé, miután a budapesti önkormányzat levelet kapott a szervezőktől arról, hogy felmondanák a fővárossal kötött területhasználati megállapodást. Mindeközben a szervezők felkeresték a fesztivál alapítóját, Gerendai Károlyt, hogy megtárgyalják a Sziget jövőjét.

A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága azonban szerdán, másodjára sem szavazta meg a szerződés felmondását, ami a főpolgármester szerint az első lépés lenne ahhoz, hogy létrehozzák az új konstrukciót, amely a fesztivál mögött állhat a jövőben. Karácsony Gergely azt írta:

ennek az lesz a következménye, hogy nem lesz Sziget, se kedvezményes Sziget-bérlet a budapesti fiataloknak, se fővárosi bevétel a közterület-használat után, se iparűzésiadó-bevétel a Szigetből.

A tulajdonosi bizottság fideszes és tiszás képviselői meggátolták, hogy elkezdődhessenek az érdemi tárgyalások a Sziget megmentéséről, a budapesti érdekekről. „A Fidesz képviselői bátran tartózkodtak, a Tisza képviselői még bátrabban gombot sem nyomtak” – írta Karácsons Gergely, aki nem érti, hogy miért döntöttek így.

Felidézte: „sok szép” nyilatkozat és Facebook-poszt született arról, hogy arról, hogy a pártoknak mennyire fontos a Sziget, hogy ez micsoda érték, a kormány képviselője szerint egyenesen a „nemzet kulturális szívdobbanása”. Ahhoz viszont, hogy a Sziget fesztivál fennmaradjon, és ebből legyen a fővárosnak bevétele, és hogy komoly kedvezményeket tudjanak elérni a budapestiek számára, az kell, hogy elfogadják az amúgy is ellehetetlenülő régi szerződés megszüntetését. Mert addig nem lehet jogilag új szerződést kitárgyalni, hiszen ez egy közigazgatási hatósági eljárás – fejtette ki véleményét a főpolgármester.

„Olyan megállapodást lehetett volna kötni, hogy a város és a fesztivál közös élményt kínáljon az ide látogatóknak, aminek a hasznából mindketten részesülhetnek. És erről természetesen a Fővárosi Közgyűlés, vagyis a frakciók hozhattak volna végső döntést – írhattak volna akkor új Facebook-posztokat, anyázhattak volna engem megint fennhangon, mit bánom én, aggódhattak volna a »nemzet kulturális szívdobbanásáért« könnyes szemmel, csak közben felelősséget is kellett volna vállalni. De az nem ment a Fidesznek és a Tiszának, csak a szövegelés. Az meg már kevés” – fogalmazott a Facebook-posztjában.

Szentkirályi Alexandra szerint ez lenne a megoldás

„SZIGET-ügy — röviden, mi a valóság: Az utolsó pillanatban kitalálták a Sziget tulajdonosai, hogy nem akarnak többé fesztivált tartani, mert nekik nem éri meg. Erről nem a budapestiek tehetnek, hanem a Sziget szervezői ”– ezzel a felütéssel kezdte reakcióját Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a főpolgármester bejegyzésére.

Hozzátette: „Sőt, emiatt már a fővárossal kötött szerződésüket is felbontanák, mert jövőre – akár megtartják a fesztivált, akár nem – még több százmillió forintot kellene fizetniük a fővárosnak. A bizottságban ma arról kellett dönteni, hogy ezt jóváhagyjuk-e a Sziget külföldi szervezőinek. Miért? Mert Karácsony Gergely szerint, ha elengedjük nekik ezt a több százmillió forintot, akkor – nézzenek oda – mégis lehet jövőre Sziget!”

„Gyanús a sztori, nem? Karácsony azt mondja, hogy ő és a köre tárgyalt a Sziget szervezőivel, és lezsírozták a dolgot. Csakhogy arról, hogy pontosan mit zsíroztak le, senki más nem tud semmit. Szó elszáll, írás megmarad”

– írta Szentkirályi Alexandra, aki szerint „városházi pletykákra és füstös szobákban tett ígéretekre nem bízhatjuk a budapestiek több százmillió forintját – különösen akkor, amikor a főváros csődben van”.

A fideszes politikus megoldási javaslatként azt írta: „A főpolgármester jöjjön be, számoljon be arról, kivel és miről állapodott meg, legyen ennek írásos nyoma, és garancia arra, hogy a budapestiek nem bukják el ezt a pénzt és arra, hogy a Sziget jövőre – és azután is – megrendezésre kerül.”

„Ahogy a zárt ülésen is jeleztük: a Sziget-ügyet a Közgyűlés ülésén, nyilvánosan, mindenki előtt kell megtárgyalni. Ha pedig a főpolgármester még arra is képtelen, hogy a Sziget Fesztivált Budapesten tartsa, az mindent elmond az ő munkájáról”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely, Budapest fõpolgármestere az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatón 2025. július 9-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo.