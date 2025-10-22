Iskolaépületnek hajtott egy busz Szolnokon, videón a baleset utáni helyszín

A baleset a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél történt. A busz áramtalanítását és a baleset során kidőlt fa eltávolítását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölték.
Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellet kiüríteni
– írták.
A helyszíne a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett – tájékoztattak.
Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el.
A baleset részleteiről a rendőrség később ad további tájékoztatást.
Kiemelt kép forrása: Videa.hu/Szoljon.hu