Iskolaépületnek hajtott egy busz Szolnokon, videón a baleset utáni helyszín

Egy iskola falának hajtott egy busz szerdán Szolnokon – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

A baleset a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél történt. A busz áramtalanítását és a baleset során kidőlt fa eltávolítását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölték.

Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellet kiüríteni

– írták.

A helyszíne a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett – tájékoztattak.

Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el.

A baleset részleteiről a rendőrség később ad további tájékoztatást.

Kiemelt kép forrása: Videa.hu/Szoljon.hu