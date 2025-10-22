Hatalmas nyeremény a Skandináv lottón! Mutatjuk a nyerőszámokat

Első számsorsolás:
1 (egy)
2 (kettő)
4 (négy)
7 (hét)
9 (kilenc)
16 (tizenhat)
23 (huszonhárom)
Második számsorsolás:
2 (kettő)
3 (három)
5 (öt)
6 (hat)
25 (huszonöt)
34 (harmincnégy)
35 (harmincöt)
Nyeremények:
7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 68 602 560 forint;
6 találatos szelvény 60 darab, nyereményük egyenként 249 195 forint;
5 találatos szelvény 2071 darab, nyereményük egyenként 7220 forint;
4 találatos szelvény 32 293 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.
