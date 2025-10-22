Hatalmas nyeremény a Skandináv lottón! Mutatjuk a nyerőszámokat

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 22-én megtartott 43. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás: 1 (egy) 2 (kettő) 4 (négy) 7 (hét) 9 (kilenc) 16 (tizenhat) 23 (huszonhárom) Második számsorsolás: 2 (kettő) 3 (három) 5 (öt) 6 (hat) 25 (huszonöt) 34 (harmincnégy) 35 (harmincöt) Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 68 602 560 forint; 6 találatos szelvény 60 darab, nyereményük egyenként 249 195 forint; 5 találatos szelvény 2071 darab, nyereményük egyenként 7220 forint; 4 találatos szelvény 32 293 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.