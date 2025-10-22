Műsorújság
Hatalmas nyeremény a Skandináv lottón! Mutatjuk a nyerőszámokat

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.22. 21:34

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 22-én megtartott 43. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

1 (egy)

2 (kettő)

4 (négy)

7 (hét)

9 (kilenc)

16 (tizenhat)

23 (huszonhárom)

Második számsorsolás:

2 (kettő)

3 (három)

5 (öt)

6 (hat)

25 (huszonöt)

34 (harmincnégy)

35 (harmincöt)

Nyeremények:

7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 68 602 560 forint;

6 találatos szelvény 60 darab, nyereményük egyenként 249 195 forint;

5 találatos szelvény 2071 darab, nyereményük egyenként 7220 forint;

4 találatos szelvény 32 293 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.

