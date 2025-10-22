Hankó Balázs: Magyarország szuverén, büszke magyar nemzetet akar

Magyarország szuverén, büszke magyar nemzetet akar és épít, kiáll ezen céljaiért a mindennapokban ma is és a jövőben is – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter szerdán Strasbourgban.

Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából, a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács épületében tartott, A remény szabadsága címmel rendezett kiállítás megnyitójával egybekötött rendezvényen Hankó Balázs hangsúlyozta: Magyarország ezeréves történelme Európában a függetlenség, a szuverenitás és a szabadság védelméről szólt.

„Mi, magyarok a szabadság, a szuverenitás nemzete vagyunk. Ezért küzdöttünk a történelmünk során a törökökkel, a tatárral, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején, és ez adott nekünk erőt ahhoz, hogy 1956-ban a kommunizmus ellen is felvegyük a harcot”

– fogalmazott.

1956 forradalma a mai napig Európa és az egész világ kommunizmus elleni harcának legfontosabb pillanata. A kommunizmust a magyarok buktatták meg 1956-ban. Olyan sebet kapott, amely a kommunizmus végét hozta el – hangoztatta a miniszter.

Kijelentette: 1956-ban a kommunisták elárulták a szabadságot, elárulták a nemzetet.

Nincs ez másképp ma sem, hiszen – mondta – vannak olyanok, akik

a magyar nemzetet, a magyar szabadságot akarják elárulni, és teszik mindezt Brüsszel, a brüsszeli intézmények támogatásával.

„Ezt nem engedhetjük, nem hagyhatjuk” – jelentette ki Hankó Balázs, majd hozzátette: a magyar nemzet büszkeségét sem jogi úton, sem utcán, sem pedig politikai visszaélési kísérletekkel nem lehet megtörni.

„Megtanultuk, hogy a szabadság mindenünk. Ha szabadságunk van, mindenünk megvan. Ha nincs szabadságunk, semmink sincs. És azt is megtanultuk 1956 után, az elnyomás évei és a kommunizmus évtizedei alatt, hogy a barikádnak két oldala van. És vagy az egyik, vagy a másik oldalon harcolsz”– fogalmazott.

„Mi a magyar nemzet, mi a magyar családok, a magyar nyugdíjasok, a magyar fiatalok oldalán állunk, és nem Brüsszel oldalán. 1956 itt van velünk, ez ad erőt nekünk 2025-ben és 2026-ban is a harcunkhoz”

– tette hozzá a kulturális és innovációs miniszter.

Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára beszédében hangsúlyozta: vannak olyan nemzetek, amelyek bátorsága megváltoztatta a történelmet, amelyek képzelete megváltoztatta a világról alkotott képet. Liszt Ferenc és Bartók Béla zenéje, Petőfi Sándor költészete, Victor Vasarely víziója megmutatta, milyen mélyen formálta Magyarország Európát. Emlékeztetnek arra, hogy az alkotás lehet ellenállás is, és hogy a kultúra és a szabadság összetartozik – hangoztatta az Európa Tanács főtitkára.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)