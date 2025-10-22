Mindig van, aki a saját fajtáját is elárulja, akár a gyermekei anyját is – jelentette ki Lázár János

Óriási változás készül a világban; hamarosan a történelem, amelyben élünk, válaszút elé állít mindannyiunkat – mondta az építési és közlekedési miniszter szerdán Bonyhádon, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen.

Lázár János a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban rendezett eseményen hozzátette: „ez ma már nem döntés kérdése, az viszont igen, hogy mi, magyarok 2025-ben és 2026-ban melyik irányt választjuk”.

„Nagy a felelősség, unokáink is nyögni fogják választásunkat, vagy hálával emlegetik döntésünket” – tette hozzá.

A választási lehetőségekről azt mondta: „alávetettség vagy függetlenség, felfordulás vagy visszatérés a nyugodt gyarapodáshoz, káosz vagy rend”.

A miniszter beszélt arról is, hogy 1956-ban Bonyhádon sokan hősiesen küzdöttek, a város a tolnai és baranyai ellenállás, szabadságharc fontos pontja volt.

Akkor ez a forradalom kegyetlen gyorsasággal, november 5-én elbukott, „mert mindig van, aki a saját fajtáját is elárulja, akár a gyermekei anyját is. Mindig akad egy áruló, akit a birodalmi központban választanak ki, és bíznak meg a feladattal” – fogalmazott.

Akkoriban – folytatta – Kádár Jánosnak hívták az árulót, aki feladatot kapott, és azt tűzzel, vassal teljesítette: eltakarította az útból 1956 örököseit, bábkormányt alakított, és a birodalom embereként irányította az országot évtizedeken át. Nem a magyarok érdekeit képviselte, hanem a „kommunista unió” akaratát a magyarok érdekeivel szemben. Jobb családokban ezt hazaárulásnak hívják – jegyezte meg.

Azt mondta, Kádár sokak szemében népszerű volt, de az árulóknak éppen az a dolguk, hogy másnak mutassák magukat, mint amilyenek valójában, magyarnak, miközben idegen érdekeket szolgálnak, békeszeretőnek, miközben erőszakosak, a nép emberének, miközben egy nagy birodalom képviselői.

Lázár János kiemelte, hogy ez a tanulság ma újra fontos.

„Szokás azt mondani, hogy az elárult 1956 csak 1989-90-ben tudott győzedelmeskedni, Magyarország csak akkor tudott szabaddá és függetlenné válni, de a rendszerváltás csalódást okozott a magyaroknak, mert azt is elárulták, elszabotálták és elprivatizálták azok, akik sokkal inkább voltak november 5. örökösei, mint október 23-áé” – tette hozzá.

A miniszter kiemelte, ezért volt olyan felszabadító érzés, amikor 2010-ben egy újabb forradalommal, „fülkeforradalommal” az ország szinte egy emberként mondta ki, hogy elég volt a Gyurcsány-korszakból. Megfogalmazása szerint 2010-ben a pesti srácok, a bonyhádi forradalmárok szellemi örökösei kaptak felhatalmazást arra, hogy befejezzék az ellopott rendszerváltást.

A 2026-os országgyűlési választásra utalva Lázár János azt mondta,

„a 2010-es békés forradalom eredményeit most megint egy újabb szabadságharccal kell megvédeni árulóktól és idegen gazdáiktól, szerencsére nem fegyverrel, hanem tollal, két egymást metsző vonallal jövő áprilisban”.

A miniszter szerint „újra van választásunk”, mert a magyar történelemben többnyire nem volt, legtöbbször mások és máshol döntöttek rólunk és helyettünk, mint 1956 októbere előtt, és 1956 novembere után.

„Van mit megvédenünk, és megint van kitől megvédenünk” – jelentette ki.

Közölte, a legújabb áruló nem a magyar érdekeket érvényesíti az új birodalmi központban, hanem a birodalmi érdekeket próbálja érvényesíteni Magyarországon, hiszen ez a küldetése, feladata, „ezzel bízták meg, erre képezték ki”.

Beszélt arról is, hogy a függetlenség elvesztése nem elvont probléma, hanem hétköznapi veszély minden polgártársunknak. A szomszédunkban dúló háború is konkrét hatással van minden bonyhádi életre. A háború támadás alatt lévő rezsicsökkentést, magasabb élelmiszerárakat, lassuló gazdaságot, míg a béke évről évre fokozatos gyarapodást, növekvő béreket, épülő lakásokat, javuló szolgáltatásokat jelent – mondta.

Hangsúlyozta, a magyarok számára a béke nemzeti érdek. Úgy vélekedett, a 70 évvel ezelőtti események és a jelen közötti különbség az, hogy ma már nem kell elfogadnunk, hogy egy nemzeti szabadságharcnak szükségszerűen el kell buknia. Különbséget tudunk tenni jó és rossz, áruló politika és nemzeti érdekérvényesítés között.

„Béke és függetlenség, biztonság és gyarapodás, ez volt az ’56-osok álma a hazájukról. Ezt az álmot most mi, az ’56-osok szellemi örökösei válthatjuk valóra. Ne hagyjuk, hogy bárki ebben megakadályozzon bennünket!” – zárta beszédét Lázár János.

Kiemelt kép: Lázár János (Fotó: Facebook/ Lázár János)