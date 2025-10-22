Ha nincs Tomahawk, marad a vadászgép – Svédországba utazott Zelenszkij, hogy újabb fegyvereket kérjen

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök üdvözölte Volodimir Zelenszkijt Svédországban október 22-én, hogy a védelmi együttműködésről tárgyaljanak. A két vezető Linköping városában találkozik, amely azért fontos, mivel itt található ahol Gripen vadászrepülőgépeket és más fegyverrendszereket gyártó Saab védelmi vállalat székhelye.

A Saab JAS 39 Gripen egy könnyű, 4.5 generációs vadászrepülőgép, amely védelmi és támadó feladatokra egyaránt bevethető. Kijev és Stockholm többször is tárgyalt már arról, hogy Svédország esetleg ilyen repülőgépeket szállítana Ukrajnának, de eddig nem született döntés – írja a The Kyiv Independent.

„Egy erős és ütőképes Ukrajna Svédország egyik legfontosabb prioritása, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ukrajna képes legyen visszaverni Oroszország agresszióját”

– írta Kristersson az X-en.

Hozzátette: „Várom, hogy megbeszélhessük, miként erősíthetjük tovább együttműködésünket – sokat tanulhatunk egymástól.”

Today I have the honour to welcome President Zelenskyy back to Sweden. A strong and capable Ukraine is a key priority for Sweden, and we will continue to make sure Ukraine can fight back against Russia’s aggression. Looking forward to discussing how to further our cooperation… pic.twitter.com/lejr5CWK2h — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025

Volodimir Zelenszkij svédországi látogatása mindössze néhány nappal azután történik, hogy megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban, amelynek során Trump elutasította, hogy Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, és állítólag támogatta Oroszország területi követeléseit. Trump később azt javasolta, hogy a harcokat a jelenlegi frontvonalak mentén függesszék fel, amit Zelenszkij, Kristersson és más európai vezetők október 21-én közös nyilatkozatban támogattak.

A találkozót követően Kristersson és Zelenszkij sajtótájékoztatót tartanak, hogy „védelmi exporttal kapcsolatos bejelentést tegyenek” – közölte a svéd kormány. Zelenszkij a svédországi útját követően majd Londonba utazik, ahol október 24-én részt vesz az európai vezetésű „tettrekészek koalíciójának” találkozóján.

Kiemelt kép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt Flenben 2023. augusztus 19-én (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Jonas Ekstromer)