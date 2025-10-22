Gulyás Gergely: 1956-ban mindenhol, ahol magyarok éltek, kiálltak a forradalom mellett

1956 forradalma és szabadságharca a 20. század egyik legnagyszerűbb magyar nemzeti teljesítménye volt; akkor mindenhol, ahol magyarok éltek, kiálltak a forradalom mellett – mondta Gulyás Gergely szerdán Székelyudvarhelyen, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy értékelte: az erdélyiek, felvidékiek, kárpátaljaiak és a délvidékiek kiállása a legnagyszerűbb bizonyítéka a nemzeti összetartozás és szabadságszeretet önzetlenségének.

Hozzátette: a mai nemzedéknek nem szabad elfelejtenie, milyen értékes, hogy ma már a magyar alkotmány rögzíti az egységes magyar nemzet fogalmát.

„Adósai vagyunk a kommunizmusban megtört és megnyomorított nemzedékeknek. Az adósságot pedig csak úgy róhatjuk le, ha emléküket, mint a szabadság és a nemzeti összetartozás fáklyáit megőrizzük és évről évre fejet hajtunk előtte” – fogalmazott Gulyás Gergely az Üldözöttek és áldozatok emlékművénél mondott beszédében.

Kiemelt kép: MTI/Soós Lajos