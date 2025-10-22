Elhunyt Katona István nyugalmazott püspök

Kilencvenhét éves korában kedd este elhunyt Katona István püspök atya, aki 1997-től egri segédpüspökként szolgálta a katolikus egyházat, 1996-ig a Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke volt.

A Magyar Katolikus Egyház a közösségi oldalán, illetve a honlapján adta hírül, hogy Katona István püspök kedd este 97 éves korában elhunyt. Ismertetésük szerint Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá, 1989-ben pedig püspökké és a Váci Egyházmegyében teljesített szolgálatot.

A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult.

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor, 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának, ám II. János Pál válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában.

Temetéséről később rendelkeznek.

Kiemelt kép: Katona István püspök (1928-2025) (Fotó: facebook.com/magyar.katolikus.egyhaz/Magyar Kurír/Lambert Attila)