Derűsebb, napsütéses idővel köszön be a szerda

Szerdán átmenetileg több lehet a napsütés, emellett tovább enyhül az idő, döntően átlag fölötti csúcsértékeket mérhetünk.

Szerdán napközben szakadozik majd, illetve csökken a felhőzet, a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A Hungaromet prognózisa szerint gyenge eső, záporeső csak kevés helyen fordulhat elő.

A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, északnyugaton, nyugaton néhol meg is erősödik, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Az Időképen megjelenő orvosmeteorológiai jelentés szerint szerdán is folytatódik a melegedés, így elsősorban a melegfrontra érzékenyek panaszai fokozódhatnak. Ezenkívül fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet.

A hajnali, reggeli órákban felerősödhetnek a görcsös és a kopásos jellegű panaszok. A felhős, borongós időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, romlik hő- és komfortérzetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat.

A kiemelt kép llusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László )