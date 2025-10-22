Baleset miatt lezárták az országhatár felé vezető autópályát

Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát Balástya közelében szerda este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták, hogy egy kamion átszakította a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében. A baleset helyszínén egy személyautó a sérült szalagkorlátnak ütközött.

A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik.

A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)