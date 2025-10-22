Aki békét akar, annak ki kell állnia mellette – hangsúlyozta Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök szerint aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. „Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen” – hangsúlyozta a kormányfő.

Az Orbán Viktor Facebook-oldalára szerdán feltöltött videón az látható, amint a miniszterelnök megérkezik a Miniszterelnökségre, a Karmelita-kolostorba. A kormányfő jelezte: most kormányzás van, október 23-i ünnepi beszédét majd délután készíti el. A miniszterelnök hangsúlyozta, azért fontos, hogy minél többen ott legyenek az október 23-i Békemeneten, mert – mint fogalmazott – „ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett és nekünk kell többen lennünk.” Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 22., szerda Kapcsolódó tartalom Íme a hivatalos október 23-ai program – Az ünnepségsorozat már szerdán elkezdődik A Kossuth Lajos téren 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök 2024. október 23-án Budapesten, a Millenáris Parkban mondott ünnepi beszédet (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)