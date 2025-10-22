Műsorújság
Aki békét akar, annak ki kell állnia mellette – hangsúlyozta Orbán Viktor

Szerző: Juhász Attila
2025.10.22. 14:53

| Szerző: Juhász Attila
Orbán Viktor miniszterelnök szerint aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. „Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen” – hangsúlyozta a kormányfő.

Az Orbán Viktor Facebook-oldalára szerdán feltöltött videón az látható, amint a miniszterelnök megérkezik a Miniszterelnökségre, a Karmelita-kolostorba.

A kormányfő jelezte:

most kormányzás van, október 23-i ünnepi beszédét majd délután készíti el.

A miniszterelnök hangsúlyozta, azért fontos, hogy minél többen ott legyenek az október 23-i Békemeneten, mert – mint fogalmazott –

„ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett és nekünk kell többen lennünk.”

Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett. Találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 22., szerda

 

 

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök 2024. október 23-án Budapesten, a Millenáris Parkban mondott ünnepi beszédet (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

