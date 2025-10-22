Műsorújság
A város végét jelző táblán túl csípték el a szökésben lévő tarajos sült

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.22. 16:42

| Szerző: hirado.hu
Hazatért a Jászberényi Állat- és Növénykertbe a két hete elveszett második dél-afrikai sül is! Az állatot megviselte a szabadban töltött idő, rengeteget fogyott, de komolyabb egészségügyi problémája nincsen.

„Örömmel tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az október 7-én ismeretlen személy által a biztonsági pánt szétvágásával kinyitott karanténjából kiengedett és az állatkert területéről eltűnt dél-afrikai sült tegnap este 22-23 óra között sikeresen megfogtuk és biztonságban visszaszállítottuk az állatkertbe” –tájékoztatta követőit a közösségi médiában a Jászberényi Állatkert.

Hangsúlyozták, hogy a sül hollétéről egy jászberényi lakos tett bejelentést, aki este 22:00 óra körül a Jászberényből Nagykáta felé vezető kerékpárút mentén, nem messze a Hűtőgépgyári bekötőúttól,

a város vége táblánál vette észre a szökésben lévő sült,

amelyért azonnal elindult az állatkert vezetője.

„A sül egy kerékpárostól megriadt és ekkora már az út menti sűrű ártéri erdőbe húzódott vissza. Itt megkezdődött a keresés, melyet először hőkamera segítségével folytattak, de a sül utolérését követően erős lámpákkal kiegészülve folytatódott. A nagyon dús vegetációjú erdőben mintegy 45 percnyi nyomkövetés és keresés után az akkorra már a helyszínre érkezett ápolókkal együtt sikerült befogni és az állatkertbe szállítani az igencsak megriadt állatot” – idézték fel.

 

A sül jelentősen lefogyott, de az elsődleges vizsgálatok alapján komolyabb egészségügyi problémája nincsen.

„Gondozóink még az éjszaka során

bőséges eleséggel és komfortos környezettel várták vissza a szerencsésen megkerült kóborlót”

tették hozzá.

A karanténhelyiség zárának megrongálása miatt történt szökés ügyében a rendőrségi vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a zárat megrongáló és az állatokat kieresztő személy kiléte és cselekedetének indítéka továbbra is ismeretlen.

A kiemelt kép illusztráció. (Shutterstock)

