23 főt vittek kórházba a szolnoki buszbaleset után, büntetőeljárást indított a rendőrség

Büntetőeljárást indított a rendőrség a szerda reggeli szolnoki buszbaleset ügyében, miközben az is kiderült, hogy a baleset miatt 23 sérült – köztük 4 kiskorú – került kórházba.

Mint arról beszámoltunk, szerda reggel (nem sokkal 8 óra előtt) egy helyi járat közlekedett Szolnok Szandaszőlős irányából a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott. A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül sokan megsérültek.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel közölte:

Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba a mentők a helyszínről, közülük egy idős nő súlyos sérülést szenvedett.

Elmondása szerint szerint számos mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Életmentő beavatkozásra nem volt szükség, a sérültek jellemzően zúzódásokat szenvedtek és felmerült a csonttörés lehetősége. Egy idős nő állapota minősült súlyosabbnak, ő fej- és gerinctáji sérüléseket szenvedett, de eszméleténél volt. Többen könnyen sérültek – fejtette ki.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrségi honlapon azt írta, hogy a baleset által érintett útszakaszt egy időre lezárták.

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást – közölték

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt írta, hogy a busz áramtalanítását és a baleset miatt kidőlt fa eltávolítását szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre érkeztek a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a társhatóságok szakemberei is. Az iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni – írták.

Ez okozhatta a balesetet

Győrfi Mihály szolnoki polgármester a 24.hu-nak nyilatkozva azt mondta: az volt a legnagyobb szerencse, hogy egy nagy fa felfogta az ütközést a becsapódás előtt és egyetlen gyerek sem sérült meg az iskolában tartózkodó diákok közül. Majd arról is beszélt ,hogy mi okozhatta a balesetet.

„A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet. A legnagyobb valószínűséggel a buszsofőr rosszulléte miatt történt a baleset, de ezt még vizsgálja a rendőrség”

– fogalmazott, hozzátéve: „Fontos kiemelnem, hogy példa nélküli volt az összefogás a mentősök, a katasztrófavédők, a rendőrök és az önkormányzat között. Még rendőrségi kocsival is vittek sérülteket a kórházba a baleset után. Úgy tűnik, hogy nem okozott nagyobb rongálást a busz a gimnázium épületében, de a biztonság kedvéért azonnal kiküldünk a helyszínre egy statikust, hogy megvizsgálja az épületet.”