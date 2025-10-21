Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Tűz ütött ki Vácon egy autószerelő-műhelyben, a járművekre is átterjedtek a lángok

Szerző: hirado.hu
2025.10.21. 06:50

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Tűz ütött ki egy váci, Deákvári fasori autószerelő-műhelyben és egy garázsban – tájékoztatott kedd hajnalban a katasztrófavédelem. Később közölték, hogy az udvaron több személykocsira is átterjedtek a lángok, a garázsban két autó égett teljes terjedelmében.

Az MTI-hez is eljuttatott közleményükben azt írták, hogy az esethez váci, rétsági, fővárosi és gödöllői hivatásos tűzoltókat riasztottak. A garázsban a járművek mellett műanyag kannákban üzemanyagot is tároltak, ezeket a tűzoltók kivitték az épületből.

A tűz által érintett területről eltávolítottak egy ötkilós propánbutángáz-palackot. Az épületből kivittek egy acetilénpalackot és egy nagy méretű szén-dioxid-palackot is. Az acetilénpalackot folyamatosan hűtik, ártalmatlanításához mesterlövészt riasztottak a helyszínre – közölték.

Hozzátették: a tüzet eloltották, már az utómunkálatokat végzik.

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

autószerelő-műhelytűz Vác

Ajánljuk még

 