Túl magas volt egy autóbusz Kőbányán, baleset lett a vége

Magasságkorlátozónak ütközött egy autóbusz Kőbányán kedd reggel – közölte az Országos Katasztrófavédelem.

A vasúti felüljáró magasságkorlátozójának ütközött egy autóbusz a X. kerületben, a Fertő utcánál.

A buszon mintegy negyvenen utaztak – olvasható a Katasztrófavédelem közleményében.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalmi akadályt a tűzoltóegység szünteti meg – tették hozzá a kedd délelőtti közleményben.

A kiemelt kép illusztráció: rendőrök a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, ahol beszorult autóbusz egy autóbusz egy magasságkorlátozó alá 2015. augusztus 11-én. MTI Fotó: Mihádák Zoltán.