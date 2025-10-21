Több helyen is lehet eső az országban kedden

Kedden 14 és 20 fok közti időre lehet, az ország több területén is felhős, borult ég valószínű. Zápor és eső is előfordulhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden reggel, illetve délelőtt északkeleten is megnövekszik felhőzet, így az ég többnyire erősen felhős vagy borult lesz, a felhőzet csak átmenetileg szakadozhat fel. Elszórtan lehetséges időszakos eső vagy zápor. Megélénkül a déli, délkeleti szél, míg északkeleten mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északi-középhegység tágabb környezetében 5 és 13, máshol 14 és 20 fok között várható. Késő este 5, 13 fok valószínű.

Este sok lesz felettünk a felhő, viszont már nagyobb szakadozásokkal. Kevés helyen gyenge eső, zápor előfordulhat. A délkeleti, keleti szelet csak néhol kísérik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)