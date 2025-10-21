Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Szabó Zsófi is részt vesz a Békemeneten, Orbán Viktor is üzent neki

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.21. 10:15

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök megosztotta közösségi oldalán Szabó Zsófi bejegyzését az alábbi szöveggel, miután a műsorvezető jelezte, részt vesz október 23-án a Békemeneten. A kormányfő azt írta: „Üdv a fedélzeten!!    

„Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok”- írta Szabó Zsófi a Facebook oldalán.

Hangsúlyozta:

„Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten.”

Szabó Zsófi kiemelte: „Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép:  Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

békemenetDigitális Polgári Kör Orbán Viktor Facebook

Ajánljuk még

 