Szabó Zsófi is részt vesz a Békemeneten, Orbán Viktor is üzent neki

Orbán Viktor miniszterelnök megosztotta közösségi oldalán Szabó Zsófi bejegyzését az alábbi szöveggel, miután a műsorvezető jelezte, részt vesz október 23-án a Békemeneten. A kormányfő azt írta: „Üdv a fedélzeten!”!

„Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok"- írta Szabó Zsófi a Facebook oldalán. Hangsúlyozta: „Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten." Szabó Zsófi kiemelte: „Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!"