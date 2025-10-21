Szabó Zsófi is részt vesz a Békemeneten, Orbán Viktor is üzent neki

Orbán Viktor miniszterelnök megosztotta közösségi oldalán Szabó Zsófi bejegyzését az alábbi szöveggel, miután a műsorvezető jelezte, részt vesz október 23-án a Békemeneten. A kormányfő azt írta: „Üdv a fedélzeten!”!
„Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok”- írta Szabó Zsófi a Facebook oldalán.
Hangsúlyozta:
„Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten.”
Szabó Zsófi kiemelte: „Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!”